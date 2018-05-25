مقاتلات إسرائيلية قصفت أمس قاعدة عسكرية لحزب الله بسوريا

رام الله - دنيا الوطنأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن إسرائيل على الأرجح هي المسؤولة على هجوم مساء أمس الخميس؛ والذي استهدف الأراضي السورية.وأجمعت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف الليلة الماضية قاعدة عسكرية لحزب الله في سوريا.وقال المرصد السوري: إن هدف الغارة الجوية كان مخزن اسلحة تابعاً لحزب الله اللبناني، والذي يقع في قاعدة جوية جنوب مدينة حمص.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة (فرانس برس): إن "ستة صواريخ اطلقت على مطار الضبعة العسكري والمنطقة المحيطة في الجزء الغربي من محافظة حمص ضربت مخازن اسلحة حزب الله اللبناني"، في حين الجيش الإسرائيلي لم يُعلق على الهجوم.