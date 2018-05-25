(جوجل) يحتفل بعيد استقلال الأردن

رام الله - دنيا الوطناحتفل محرك البحث (جوجل)، اليوم الجمعة، بعيد استقلال المملكة الاردنية الهاشمية الثاني والسبعين.ووضع محرك البحث (جوجل) رسماً تعبيرياً، كخلفية لشعار الموقع، صورة للعلم الأردني.يذكر أن موقع جوجل يشارك كل عام الاردنيين الاحتفال بعيد استقلالهم الذي يصادف 25 أيار/ مايو من كل عام.