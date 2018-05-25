السيسي لـ"نائب ترامب": ندعم حقوق الشعب الفلسطيني وفق مقررات الشرعية الدولية

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفق مقررات الشرعية الدولية.وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية: إن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية مايك بنس، تناول الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بحسب ما جاء على وكالة (أنباء الشرق الأوسط).وأضاف راضي: بنس ثمن الدور التي تقوم به مصر وذلك في ظل دورها المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، حيث ثمن أيضا على دور مصر في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة والجهود التي تقوم بها لتحقيق المصالحة الفلسطينية.