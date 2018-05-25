الأمير ويليام يزور القدس ورام الله الشهر المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلن قصر كينسينجتون اليوم، تفاصيل زيارة الأمير ويليام دوق كامبريدج المرتقبة، للقدس ورام الله في الفترة الممتدة ما بين 26 و28 حزيران/ يونيو المقبل.وقال القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول، إن الأمير يتطلع بفارغ الصبر للمجيء هنا وللقاء الشعب الفلسطيني وقيادته في رام الله ليتعرف الأمير على الثقافة الفلسطينية عن قرب.وأضاف هول: "هذه الزيارة تعبر عن الالتزام المتواصل من أجل تقوية العلاقات البريطانية – الفلسطينية، ونحن في القنصلية البريطانية العامة على علم ان الفلسطينيين قيادةً وشعباً سيشاركوننا هذه المناسبة في الترحيب بالأمير"يذكر أنه قد أعلن مسبقًا عن زيارة الأمير وليام إلى المنطقة وتشمل كل من الأردن، وإسرائيل، والأراضي الفلسطينية، حيث جاءت الزيارة بناءً على طلب من الحكومة البريطانية.