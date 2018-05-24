رئيس الحكومة الفرنسية يلغي زيارته إلى إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنألغى رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، زيارته لإسرائيل التي كانت مقررة في أوائل حزيران/ يونيو المقبل.وفي بيان بعث به إلى وزارة الخارجية، قيل إن إلغاء الزيارة يأتي "لأسباب داخلية"، إلا أن مصادر مختلفة أثارت الاحتمال بأن إلغاء الزيارة يرتبط بالعلاقات المشحونة بين إسرائيل وأوروبا في الآونة الأخيرة، على خلفية أحداث غزة الأسبوع الماضي وفي ضوء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية مع إيران.وقال النائب اليهودي الفرنسي مئير حبيب: إن هذه الزيارة "كان يمكن أن تكون فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين في أعقاب التنديد الفرنسي بإسرائيل بسبب الوضع في غزة".