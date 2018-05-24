فيديو: هجوم صاروخي على مطار عسكري بحمص والدفاعات الجوية السورية تتصدى له

وأوضح المصدر العسكري في تصريح له، أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لهذا الهجوم، الذي استهدف مطار الضبعة في ريف حمص، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وبحسب الموقع ذاته، فقد حلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فوق بيروت والساحل اللبناني.

بدورها، قالت وكالة (سانا) السورية: "إن العدوان الجديد جاء بالتزامن مع استمرار الهزائم المتلاحقة للتنظيمات المسلحة أمام الجيش العربي السوري، الذي أنجز تطهير محيط دمشق، وأرغم المسلحين على تسليم أسلحتهم، والرضوخ لشروط الدولة السورية، والخروج من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي".





يشار إلى أن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، قد اعتدى فجر اليوم الخميس، على بعض مواقع الجيش العربي السوري في الريف الجنوبي الشرقي بدير الزور، وذلك في إطار دعمه المفضوح لتنظيم الدولة، بعد ساعات من إحباط الجيش هجوماً لمسلحين على بعض المواقع في بادية الميادين، وإيقاع قتلى ومصابين بين صفوفهم.