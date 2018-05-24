مصرع شخصان في حادث سير وقع بالنقب

رام الله - دنيا الوطنلقي شخصان مصرعهما، مساء اليوم، الخميس، إثر حادث سير في شارع 234، في النقب.وقد وقع الحادث بين حافلة عامّة وسيّارة خاصة، مما أسفر عنه مصرع اثنين من ركّابها فورًا، بينما نُقل آخران لتلقّي العلاج.وفور الحادث، أغلقت الشرطة الشّارع في اتجاهيّ الشّارع، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).