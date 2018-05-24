دولي

كوشنر يستعيد التصريح الذي يخوله الاطلاع على ملفات سرية

كوشنر يستعيد التصريح الذي يخوله الاطلاع على ملفات سرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مصدر مطلع لوكالة (فرانس برس)، أن جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره، استعاد التصريح الأمني الذي يسمح له بالاطلاع على ملفات بالغة السرية بعض خفض مستوى الاذن الممنوح له.

وتم خفض التصريح الأمني لمساعد ترامب البالغ من العمر 37 عاما، والمتزوج من إيفانكا ترامب، في شباط/فبراير الماضي، وسط أزمة في البيت الابيض تتعلق بالتصاريح الامنية، أي إنه لم يعد بإمكانه الاطلاع على المعلومات المصنفة سرية للغاية، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وأثار خفض تصريحه الأمني تساؤلات حول قدرته على الاستمرار في قيادة جهود ترامب التفاوضية في الشرق الأوسط.

وأكد آبي لويل، أحد محامي كوشنر أن موكله أنهى الآن إجراءات التصريح الأمني، قائلا: "تم تقديم طلبه بالشكل الصحيح، وراجعه مسؤولو التوظيفات وسلك العملية الطبيعية".

وأضاف: "الآن انجزت تلك العمليات ويتطلع كوشنر إلى مواصلة العمل الذي طلبه منه الرئيس".

وكان كبير موظفي البيت الابيض جون كيلي أمر بإعادة النظر في الاجراءات المتبعة في نظام التصاريح الامنية، بعدما تبين أن مستشارا آخر للرئيس هو روب بورتر، عمل طيلة أشهر من دون أن يكون لديه تصريح أمنى كامل، إثر اتهامات بأنه كان يضرب زوجتيه السابقتين.

وتمت مراجعة طلب كوشنر أكثر من مرة، وورد اسمه في التحقيق الذي يجريه روبرت مولر، حول احتمال وجود تنسيق بين فريق حملة ترامب الانتخابي وروسيا.

وكشف لويل أيضا في بيان أن كوشنر التقى بالمحقق الخاص روبرت مولر للمرة الثانية.

وقال لويل: "أنهى هذه العملية الكاملة وقدم عددا كبيرا من المستندات وجلس لساعات لإجراء مقابلات مع لجان في الكونغرس وقدم وثائق وأجرى مقابلتين مع مكتب المحقق الخاص".

وأضاف: "في كل مناسبة أجاب على كل الأسئلة التي طرحت وبذل كل إمكانيته لتسريع إنجاز كل التحقيقات".

أخبار ذات صلة

الدفاع الروسية: الصاروخ الذي أسقط &#34;الماليزية&#34; ليس تابعا لجيشنا

الدفاع الروسية: الصاروخ الذي أسقط "الماليزية" ليس تابعا لجيشنا

إصابة شخصين في إطلاق نار بمدرسة أميركية

إصابة شخصين في إطلاق نار بمدرسة أميركية

روسيا تنجح في اختبار &#34;أطول&#34; صاروخ &#34;يخيف أميركا&#34;

روسيا تنجح في اختبار "أطول" صاروخ "يخيف أميركا"

ترامب يُلمّح لإمكانية انعقاد القمة مع كوريا الشمالية بموعدها

ترامب يُلمّح لإمكانية انعقاد القمة مع كوريا الشمالية بموعدها

سفينتان للناتو تصلان حيفا لإجراء مناورات مشتركة مع البحرية الإسرائيلية

سفينتان للناتو تصلان حيفا لإجراء مناورات مشتركة مع البحرية الإسرائيلية

إلكين: كل المؤشرات تهدد بحرب مفتوحة بين إسرائيل وإيران

إلكين: كل المؤشرات تهدد بحرب مفتوحة بين إسرائيل وإيران

كيم جونغ أون لترامب: مستعدون لإجراء محادثات في أي وقت

كيم جونغ أون لترامب: مستعدون لإجراء محادثات في أي وقت

إصابة 15 كنديًا في انفجار مطعم غرب (تورنتو)

إصابة 15 كنديًا في انفجار مطعم غرب (تورنتو)

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

البنك العربي يُطلق حملة ترويجية لحاملي البطاقات الائتمانية بمناسبة الشهر الفضيل

البنك العربي يُطلق حملة ترويجية لحاملي البطاقات الائتمانية بمناسبة الشهر الفضيل

التربية تَستصرخ العالم الحُر لإنقاذ مدرسة الخان الأحمر

التربية تَستصرخ العالم الحُر لإنقاذ مدرسة الخان الأحمر

اسرائيل تطلق موجة توسع استيطاني جديد ردا على إحالة جرائم الاستيطان للمحكمة الجنائية

اسرائيل تطلق موجة توسع استيطاني جديد ردا على إحالة جرائم الاستيطان للمحكمة الجنائية

الطقس: صافٍ إلى شديد الحرارة

الطقس: صافٍ إلى شديد الحرارة

استقرار أسعار الدولار واليورو مقابل الشيكل

استقرار أسعار الدولار واليورو مقابل الشيكل

اللواء إبراهيم: القدس عاصمة فلسطين شاء من شاء وأبى من أبى

اللواء إبراهيم: القدس عاصمة فلسطين شاء من شاء وأبى من أبى

مستوطنون يُعدمون عشرات الأشجار المثمرة جنوب بيت لحم

مستوطنون يُعدمون عشرات الأشجار المثمرة جنوب بيت لحم

الشرطة تُنهي استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة

الشرطة تُنهي استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة

منوعات

&#34;دولارات الدجاج&#34; .. هذا ماتقاضاه عمرو خالد بعد إعلان الدواجن

"دولارات الدجاج" .. هذا ماتقاضاه عمرو خالد بعد إعلان الدواجن

صور صادمة .. كيف تغير شكل نجمات بوليوود بعد عمليات التجميل؟

صور صادمة .. كيف تغير شكل نجمات بوليوود بعد عمليات التجميل؟

مأساة فنان عربي لا يجد نفقة علاجه من السرطان.. وهكذا علق زميله

مأساة فنان عربي لا يجد نفقة علاجه من السرطان.. وهكذا علق زميله

فستان أحلام في &#34;مجموعة إنسان&#34; يُكلفها 26 ألف دولار .. هل يستحق؟

فستان أحلام في "مجموعة إنسان" يُكلفها 26 ألف دولار .. هل يستحق؟

دنيا بطمة تكشف سبب انتفاخ وجهها الغريب

دنيا بطمة تكشف سبب انتفاخ وجهها الغريب

تسريب صور لتوأم جورج وأمل كلوني .. شاهد جمالهما

تسريب صور لتوأم جورج وأمل كلوني .. شاهد جمالهما

لن تتخيل المبلغ الذي تقاضاه محمد منير مقابل دقيقة إعلانية واحدة

لن تتخيل المبلغ الذي تقاضاه محمد منير مقابل دقيقة إعلانية واحدة

مشهد غسل جثة ابنة غادة عبدالرازق مسروق من مسلسل تركي!

مشهد غسل جثة ابنة غادة عبدالرازق مسروق من مسلسل تركي!

هيا مرعشلي نسيت تعديل أنفها بالفوتوشوب وتعرضت للهجوم

هيا مرعشلي نسيت تعديل أنفها بالفوتوشوب وتعرضت للهجوم

الصلح التاريخي .. أحلام تبكي وتصالح نوال الكويتية

الصلح التاريخي .. أحلام تبكي وتصالح نوال الكويتية

عربي

السعودية تُفرج عن أربع ناشطات

السعودية تُفرج عن أربع ناشطات

سامح شكري: لا تصالح مع الإخوان المسلمين

سامح شكري: لا تصالح مع الإخوان المسلمين

إعصار (ميكونو) يقتل طفلة عُمانية

إعصار (ميكونو) يقتل طفلة عُمانية

فيديو: خمسة قتلى في جزيرة سقطرى اليمنية جراء إعصار &#34;مكونو&#34;

فيديو: خمسة قتلى في جزيرة سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"