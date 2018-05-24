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إعصار في جزيرة سقطرى اليمنيّة يتسبّب بخسائر بشريّة وماديّة جسيمة

إعصار في جزيرة سقطرى اليمنيّة يتسبّب بخسائر بشريّة وماديّة جسيمة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تسبّب إعصار ضرب جزيرة سقطرى في اليمن أمس، الأربعاء، بفقدان سبعة أشخاص وإجلاء ما يقارب 150 عائلةً من منازلهم، عقب فيضاناتٍ حاصرت المنازل وأدّت إلى تحطّم سفينة وغرقها بفعل الرّياح الشّديدة السّرعة والأمطار القويّة، وفقًا لما قاله وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كافين.

وفُقِدَ أربعةٌ من طاقم السّفينة الغارقة، وتمّ إنقاذ أربعة آخرين، فيما فقد ثلاثةُ أشخاص بعد جرف السّيول لسيّاراتهم، حسبما صرّح به كافين، وأضاف إنّه تمّ إجلاء 150 أسرةً من منطقتين في الجزيرة، وإيواء أفرادها في مدارس ومنشآت حكوميّة. لكنّه قال إنّ الاتّصال انقطع مع المناطق الواقعة في الجهة الجنوبيّة والشرقيّة من الجزيرة، موضحًا ان هذه المناطق تقع في قلب العاصفة، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وأعلنت الحكومة فجر اليوم، الخميس، جزيرة سقطرى "محافظةً منكوبةً"، وفقَ ما أعلنته وكالة "سبأ" اليمنيّة للأنباء، وجاء هذا الإعلان نتيجةً للأضرار الكبيرة الناتجة عن الإعصار الاستوائيّ، المادّيّة والبشريّة علىا حدٍّ سواء.

وقال كافين إنّ محافظ سقطرى كان قد وجّه نداءً بالاستغاثة لعدّة جهات من أجل التّدخّل "لإنقاذ الجزيرة وسكّانها، وذلك نتيجة ضعف امكانيات السلطة المحلية وعدم قدرتها على مواجهة النتائج المحتملة للإعصار". وأضاف إنّ الرئيس اليمنيّ عبدربه منصور هادي قد أكّد على "تقديم التّسهيلات المتاحة لإجلاء العالقين من الأسر والافراد وإخلاء المنازل المتضرّرة والمعرّضة للانهيار".

ودعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة المنظمات الأممية الإغاثية والإنسانية الى "إرسال فرق طبّيّة بسرعة" الى الجزيرة ومناطق أخرى في جنوب اليمن يقترب منها الاعصار.

وأظهرت تسجيلات فيديو عديدة في الجزيرة تساقط أمطارٍ غزيرة على شوارع وأحياء حتّى غمرت المياه منازلها، ما اضطر السكان الى الخروج منها ومحاولة التوجه سيرًا نحو مناطق أخرى أقل تضرّرًا.

ويبدو أن الاعصار يتوجه أيضا نحو سلطنة عمان المجاورة لليمن، ما حدا بالسلطات العمانية إلى الإعلان عن اتّخاذها "الاستعدادات والتّجهيزات اللّازمة" للتّعامل مع الإعصار.

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