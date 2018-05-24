الحريري في طريقه لتولي رئاسة وزراء لبنان للمرة الثالثة





وفازت الجماعة وحلفاؤها بسبعين مقعدا على الأقل من مقاعد البرلمان وعددها 128.



ورغم حصول الحريري على تأييد واسع لم يرشح نواب حزب الله أحدا للمنصب.





وقال محمد رعد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله بعد الاجتماع مع عون: "مستعدون للتعاون بإيجابية"، داعيا كل الزعماء اللبنانيين إلى تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة والتي ستسعى إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الركود ومعالجة مستويات الدين العام التي لا يمكن استمرارها.



لكن يجب أن توازن الحكومة الجديدة مثل الحكومة المنتهية ولايتها بين مصالح كل الفرقاء اللبنانيين الرئيسيين وربما يستغرق هذا وقتا.



وقال مسؤول كبير مطلع على تفكير الجماعة لوكالة (رويترز): "إن حزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة (إرهابية) يريد ثلاث حقائب وزارية بعدما كان يحتفظ بحقيبتين في الحكومة المنتهية ولايتها التي ضمت 30 وزيرا".



وكانت مصادر مطلعة على تفكير الجماعة قالت: "إن حزب الله الذي يشغل حتى الآن مناصب حكومية هامشية يسعى أيضا للحصول على وزارات خدمية أهم في الحكومة الجديدة".



ويعتقد حزب الله كذلك بضرورة تخصيص حقيبة وزارية لأحد حلفائه السنة الذين انتزعوا بعض المقاعد من تيار المستقبل بزعامة الحريري.



ويسعى حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله للحصول على نصيب أكبر من المناصب الوزارية بعد أن ضاعف عدد نوابه في البرلمان إلى 15.



وانتخب البرلمان يوم الأربعاء السياسي نبيه بري وهو حليف لحزب الله، رئيسا له ليواصل احتفاظه بالمنصب الذي يشغله منذ عام 1992. كما انتخب حليفا آخر لحزب الله هو إيلي فرزلي نائبا لبري.



رام الله - دنيا الوطنأصبح في حكم المؤكد أن يتم تكليف السياسي السني اللبناني سعد الحريري برئاسة الوزراء للمرة الثالثة، بعد أن فاز بتأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال المشاورات الرسمية، اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يبدأ المفاوضات بشأن تشكيل حكومة ائتلافية.ويعتبر الحريري أوفر المرشحين حظا لمنصب رئيس الوزراء رغم خسارة تيار المستقبل بزعامته أكثر من ثلث نوابه في الانتخابات التي جرت في التاسع من أيار/مايو، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).ويجري الرئيس ميشال عون مشاورات رسمية مع النواب كل على حدة، اليوم الخميس، ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات حتى بعد عصر اليوم. ويجب أن يكلف عون الشخص الذي يحظى بتأييد أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب.ومن المتوقع أن تعكس الحكومة الائتلافية الجديدة تزايد النفوذ السياسي لجماعة حزب الله وحلفائها الذين يؤيدون احتفاظها بالسلاح.