(واللا): اصابة اسرائيلي بجروح في عملية طعن بالقدس والخلفية غير واضحة

رام الله - دنيا الوطنأصيب إسرائيلي (40 عاما) اليوم الخميس، بجروح وصفت بالخطيرة، بعد تعرضه لعملية طعن في شارع يافا بالقدس، بحسب ما أفاده موقع (واللا) الإسرائيلي.وأوضح الموقع ذاته، أن خلفيات الحادث لم تتضح بعد، مرجحا أن تكون جنائية.