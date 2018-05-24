عربي

المسؤول المالي السابق للقذافي يؤكد دفع مبالغ مالية لساركوزي

المسؤول المالي السابق للقذافي يؤكد دفع مبالغ مالية لساركوزي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن بشير صالح، المسؤول المالي السابق للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في تحقيق صحافي بث الثلاثاء على القناة الفرنسية الثانية (فرانس 2)، ان نظام القذافي دفع سراً للرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي مبالغ مالية لتمويل حملته الانتخابية العام 2007.

وعندما كان صالح يتكلم امام الكاميرا في البداية اعلن ان ليس لديه اي معلومات حول مبالغ مالية دفعت الى ساركوزي، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

ولكن لما سئل صالح مرة ثانية عن الموضوع نفسه من قبل الصحافي، ومن دون ان يدرك ان الكاميرا كانت تصوره قال العكس.

وقال الصحفي لصالح في كلامه عن احتمال دفع أموال بشكل سري لساركوزي: "انت هنا قلت لي للتو بان ذلك قد حصل"، فرد صالح في هذه المقابلة التي اجريت في ايلول/سبتمبر الماضي: "نعم هذا صحيح. ولكن مع من؟ معي انا؟ هذه ليست قناتي".

واضاف: "لقد كانت للقذافي ميزانية خاصة للاشخاص الذين يريد ان يدعمهم" مقدرا هذه الميزانية بنحو "350 مليون يورو"، من دون ان يوضح لمن كانت توزع.

ويعتبر بشير صالح شخصا أساسيا في هذا الملف ويعيش حاليا في جنوب افريقيا، وهو يرفض حتى الان الرد على اسئلة المحققين في فرنسا بشأن الشبهات حول ساركوزي.

وفي اذار/مارس وجه اتهام الى ساركوزي بـ "فساد سلبي وتمويل غير شرعي لحملة انتخابية" و"اخفاء اختلاس اموال من صناديق حكومية ليبية".

ونفى ساركوزي على الدوام حصول أي تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية عام 2007 التي انتهت بانتخابه رئيسا.

ويتسلم هذا الملف خمسة قضاة ماليين منذ خمس سنوات. وكانت القضية بدأت عندما نشر موقع ميديا بارت في ايار/مايو 2012 وثيقة ليبية تشير الى تمويل سري بنحو 50 مليون يورو لمساعدة ليبيا في الخروج من عزلتها الدبلوماسية.

واكد مسؤولون ليبيون سابقون حصول تمويل لحملة ساركوزي.

وروى رئيس الحكومة السابق البغدادي المحمودي ان كلود غيان مدير حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007 "اتصل ببعض اصدقائه مثل بشير صالح". فقام الاخير بتسليم غيان خلال لقاء تم في فندق باريسي "اموالا باليورو والدولار وضعت في حقيبة".

كما اكد رجل الاعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين انه سلم بين اواخر العام 2006 ومطلع العام 2007 ثلاث حقائب تحتوي على خمسة ملايين يورو من نظام القذافي الى ساركوزي الذي كان يومها وزير الداخلية والى كلود غيان الذي وجه اليه ايضا الاتهام في اطار هذا الملف.

الا ان مسؤولين ليبيين آخرين نفوا حصول هذا التمويل ولم يحصل المحققون بعد على اي ادلة مادية تؤكد حدوث الامر.

أخبار ذات صلة

السعودية تُفرج عن أربع ناشطات

السعودية تُفرج عن أربع ناشطات

سامح شكري: لا تصالح مع الإخوان المسلمين

سامح شكري: لا تصالح مع الإخوان المسلمين

إعصار (ميكونو) يقتل طفلة عُمانية

إعصار (ميكونو) يقتل طفلة عُمانية

السعودية: قضية فلسطين واجبنا وقدرنا

السعودية: قضية فلسطين واجبنا وقدرنا

فيديو: خمسة قتلى في جزيرة سقطرى اليمنية جراء إعصار &#34;مكونو&#34;

فيديو: خمسة قتلى في جزيرة سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"

الجيش الجزائري يعلن استسلام &#34;مسلح خطير&#34;

الجيش الجزائري يعلن استسلام "مسلح خطير"

بغداد : عبوتان ناسفتان تستهدفان مقر الحزب الشيوعي

بغداد : عبوتان ناسفتان تستهدفان مقر الحزب الشيوعي

ألمانيا مستعدة لدعم مصر لتأمين الحدود الغربية والجنوبية

ألمانيا مستعدة لدعم مصر لتأمين الحدود الغربية والجنوبية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

البنك العربي يُطلق حملة ترويجية لحاملي البطاقات الائتمانية بمناسبة الشهر الفضيل

البنك العربي يُطلق حملة ترويجية لحاملي البطاقات الائتمانية بمناسبة الشهر الفضيل

التربية تَستصرخ العالم الحُر لإنقاذ مدرسة الخان الأحمر

التربية تَستصرخ العالم الحُر لإنقاذ مدرسة الخان الأحمر

اسرائيل تطلق موجة توسع استيطاني جديد ردا على إحالة جرائم الاستيطان للمحكمة الجنائية

اسرائيل تطلق موجة توسع استيطاني جديد ردا على إحالة جرائم الاستيطان للمحكمة الجنائية

الطقس: صافٍ إلى شديد الحرارة

الطقس: صافٍ إلى شديد الحرارة

استقرار أسعار الدولار واليورو مقابل الشيكل

استقرار أسعار الدولار واليورو مقابل الشيكل

اللواء إبراهيم: القدس عاصمة فلسطين شاء من شاء وأبى من أبى

اللواء إبراهيم: القدس عاصمة فلسطين شاء من شاء وأبى من أبى

مستوطنون يُعدمون عشرات الأشجار المثمرة جنوب بيت لحم

مستوطنون يُعدمون عشرات الأشجار المثمرة جنوب بيت لحم

الشرطة تُنهي استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة

الشرطة تُنهي استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة

منوعات

&#34;دولارات الدجاج&#34; .. هذا ماتقاضاه عمرو خالد بعد إعلان الدواجن

"دولارات الدجاج" .. هذا ماتقاضاه عمرو خالد بعد إعلان الدواجن

صور صادمة .. كيف تغير شكل نجمات بوليوود بعد عمليات التجميل؟

صور صادمة .. كيف تغير شكل نجمات بوليوود بعد عمليات التجميل؟

مأساة فنان عربي لا يجد نفقة علاجه من السرطان.. وهكذا علق زميله

مأساة فنان عربي لا يجد نفقة علاجه من السرطان.. وهكذا علق زميله

فستان أحلام في &#34;مجموعة إنسان&#34; يُكلفها 26 ألف دولار .. هل يستحق؟

فستان أحلام في "مجموعة إنسان" يُكلفها 26 ألف دولار .. هل يستحق؟

دنيا بطمة تكشف سبب انتفاخ وجهها الغريب

دنيا بطمة تكشف سبب انتفاخ وجهها الغريب

تسريب صور لتوأم جورج وأمل كلوني .. شاهد جمالهما

تسريب صور لتوأم جورج وأمل كلوني .. شاهد جمالهما

لن تتخيل المبلغ الذي تقاضاه محمد منير مقابل دقيقة إعلانية واحدة

لن تتخيل المبلغ الذي تقاضاه محمد منير مقابل دقيقة إعلانية واحدة

مشهد غسل جثة ابنة غادة عبدالرازق مسروق من مسلسل تركي!

مشهد غسل جثة ابنة غادة عبدالرازق مسروق من مسلسل تركي!

هيا مرعشلي نسيت تعديل أنفها بالفوتوشوب وتعرضت للهجوم

هيا مرعشلي نسيت تعديل أنفها بالفوتوشوب وتعرضت للهجوم

الصلح التاريخي .. أحلام تبكي وتصالح نوال الكويتية

الصلح التاريخي .. أحلام تبكي وتصالح نوال الكويتية

عربي

السعودية تُفرج عن أربع ناشطات

السعودية تُفرج عن أربع ناشطات

سامح شكري: لا تصالح مع الإخوان المسلمين

سامح شكري: لا تصالح مع الإخوان المسلمين

إعصار (ميكونو) يقتل طفلة عُمانية

إعصار (ميكونو) يقتل طفلة عُمانية

فيديو: خمسة قتلى في جزيرة سقطرى اليمنية جراء إعصار &#34;مكونو&#34;

فيديو: خمسة قتلى في جزيرة سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"