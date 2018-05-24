القضاء الأمريكي يفاجئ ترامب بشأن (تويتر)

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت قاضية أمريكية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، قراراً يقضي بعدم أحقية الرئيس دونالد ترامب، حجب مستخدمين عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، بسبب آرائهم السياسية.



وأوضحت القاضية، ناعومي ريس باكوالد، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز)، أن التعليقات على حساب الرئيس وحسابات غيره من مسؤولي الحكومة تعد منتديات عامة، مشيرة إلى حجب مستخدمي الموقع بسبب آرائهم، ينتهك حقهم في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.





بدورها، قالت وزارة العدل الأمريكية، التي تنوب عن ترامب في القضية: "نختلف بكل احترام مع قرار المحكمة، وندرس خطواتنا المقبلة"، فيما رفضت القاضية رد محامي الوزارة بأن حق ترامب في التعبير يسمح له بحجب من لا يود التواصل معهم.



ومن بين الذين حجب ترامب حساباتهم: الروائي ستيفن كينغ والروائية آن رايس، والممثلة الكوميدية روزي أودونيل، وعارضة الأزياء كريسي تيغن، والممثلة مارينا سيرتيس.





وجعل ترامب من حسابه على (تويتر) جزءاً لا يتجزأ من رئاسته، إذ يستخدمه للترويج لأجندته والإعلان عن سياساته والهجوم على المنتقدين، حيث حجب الكثير من المنتقدين، ما يعني منعهم من الرد مباشرة على تغريداته.لكن باكوالد لم تأمر ترامب بإزالة أوامر الحجب السابقة، لكنها قالت: إنه بوسعه استخدام خاصية الكتم على (تويتر)، التي تعني أنه لن يرى تغريدات من يريد مع إتاحة لهم الفرصة للرد على تغريداته، ما يحفظ حقهم في حرية التعبير.