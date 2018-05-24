المغرب تُطالب بفتح تحقيق في استغلال مغربيات جنسياً بأسبانيا

رام الله - دنيا الوطن

طالب وزير العمل المغربي، محمد يتيم، برلمان بلاده بتشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على إشاعات استغلال عاملات مغربيات جنسياً في إسبانيا.



وقال يتيم: إن لجنة من وزارته زارت العاملات في وقت سابق، وفندت هذه الإشاعات، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).وأضاف يتيم: "بعد ظهور معطيات جديدة، فإن البرلمان مطالب بإرسال لجنة برلمانية للوقوف على الأمر"، وأبرز أن وزارته مستعدة لتبني أي توصيات تصدر عن هذه اللجنة.وأوضح الوزير المغربي أن "17 ألف مغربية تتابع عملها الموسمي داخل حقول زراعية في إسبانيا"، مشيراً إلى أن "هذا العمل تم تأطيره بشكل قانوني، وهناك اتصالات مباشرة مع إسبانيا، وذكر أن وزارته لم تصلها أي شكاية في هذه القضية".واستطرد: "رسمياً لم نتوصل بأي شكاية تفيد أن هناك امرأة من العاملات المغربيات في حقول الفراولة، قد تعرضت للاستغلال أو التحرش الجنسي".