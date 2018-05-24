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الإمارات تَردُّ على أنباء تدخلها في الانتخابات الأمريكية عام 2016

الإمارات تَردُّ على أنباء تدخلها في الانتخابات الأمريكية عام 2016
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: إن بلاده كأي دولة صديقة للولايات المتحدة، كان لمسؤوليها تواصل مع فريقي المرشحين (ترامب وكلينتون) ومستشاريهما، للتعرف إلى سياسة المشرحين الخارجية، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط".

وأكد قراقش، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أنه يجب على المجتمع الدولي الالتزام بالحقائق، وليس بالتلميحات والتكهنات، وذلك رداً على ما نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية بشأن تدخل بلاده في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية 2016.

وكانت الصحيفة، نشرت تقريراً يكشف عن لقاء جرى في برج ترامب في نيويورك، قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية بثلاثة أشهر، بين ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي، وآخرين.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الآخرين كان أحدهما إسرائيلياً مختصاً في التلاعب بمواقع التواصل الاجتماعي، والثاني مبعوثاً لأميرين عربيين ثريين، أما الثالث فكان إريك برينس، المقاول الأمني والرئيس السابق لشركة بلاكووتر، وصاحب الماضي المثير للجدل في الشرق الأوسط بوصفه مقاولاً أمنياً.

وزعمت الصحيفة، أن الذي رتب لهذا اللقاء هو إريك برينس، بهدف عرض المساعدة على فريق ترامب، وكان من نتائجه التأسيس لعلاقات بين هؤلاء الرجال والدائرة الداخلية لترامب، ما لبثت أن تطورت خلال الشهور التالية مروراً بالانتخابات فما بعدها.

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