ميركل: مُلتزمون بخطة العمل الشاملة بشأن الاتفاق النووي مع إيران

رام الله - دنيا الوطن

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن بلادها ستستمر في احترام خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي مع إيران.







وتم إبرام الاتفاق النووي، المعنون رسمياً بـ (خطة العمل الشاملة المشتركة)، في 14 تموز/ يوليو من العام 2015، بين إيران من جهة، ومجموعة (5 + 1)، التي تضم جميع الدول الـ 5 دائمة العضوية في مجلس الأمن، أي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا، من جهة أخرى، في إطار الجهود الدولية لتسوية ملف طهران النووي، الذي استمر سنوات طويلة.

وأضافت ميركل، خلال مؤتمر صحفي، الخميس: "فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران، فهو بالتأكيد ليس مثالياً، لكن الخيارات الأخرى تنذر بقدر أكبر من عدم الاستقرار، لذا سنظل نحترم هذا الاتفاق".