السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أُطلق من اليمن تجاه جازان

رام الله - دنيا الوطن

قالت السلطات السعودية: إن قوات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت الخميس، صاروخاً باليستياً، أطلقه الحوثيون باتجاه جنوب المملكة، هو الصاروخ الرابع الذي تم اعتراضه خلال شهر رمضان.







وأوضحت السعودية، وفق ما أورد موقع (عربي 21)، أن الدفاع الجوي اعترض الصاروخ الذي أطلقته الجماعات الحوثية باتجاه جازان جنوب المملكة، وذلك بعد ثلاثة أيام من اعتراض صاروخ ثالث.



في المقابل، أفادت فضائية (المسيرة) الناطقة باسم جماعة الحوثي بأن القوة الصاروخية التابعة للجماعة، أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على ميناء جازان.وكان التحالف العربي في اليمن، أعلن السبت الماضي، استهداف الحوثيين مدينة خميس مشيط (جنوب غرب المملكة) بصاروخين باليستيين، تم اعتراض أحدهما، وسقط الآخر في صحراء غير آهلة بالسكان.ومنذ انطلاق العمليات العسكرية للتحالف العربي الذي تقوده الرياض، قبل ثلاثة أعوام، بلغ عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت تجاه المملكة نحو 142 صاروخاً، وفقاً لإحصائيات غير رسمية من السلطات السعودية.