عربي

السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أُطلق من اليمن تجاه جازان

السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أُطلق من اليمن تجاه جازان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت السلطات السعودية: إن قوات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت الخميس، صاروخاً باليستياً، أطلقه الحوثيون باتجاه جنوب المملكة، هو الصاروخ الرابع الذي تم اعتراضه خلال شهر رمضان.

وأوضحت السعودية، وفق ما أورد موقع (عربي 21)، أن الدفاع الجوي اعترض الصاروخ الذي أطلقته الجماعات الحوثية باتجاه جازان جنوب المملكة، وذلك بعد ثلاثة أيام من اعتراض صاروخ ثالث.

في المقابل، أفادت فضائية (المسيرة) الناطقة باسم جماعة الحوثي بأن القوة الصاروخية التابعة للجماعة، أطلقت  صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على ميناء جازان.

وكان التحالف العربي في اليمن، أعلن السبت الماضي، استهداف الحوثيين مدينة خميس مشيط (جنوب غرب المملكة) بصاروخين باليستيين، تم اعتراض أحدهما، وسقط الآخر في صحراء غير آهلة بالسكان.

ومنذ انطلاق العمليات العسكرية للتحالف العربي الذي تقوده الرياض، قبل ثلاثة أعوام، بلغ عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت تجاه المملكة نحو 142 صاروخاً، وفقاً لإحصائيات غير رسمية من السلطات السعودية.

أخبار ذات صلة

السعودية تُفرج عن أربع ناشطات

السعودية تُفرج عن أربع ناشطات

سامح شكري: لا تصالح مع الإخوان المسلمين

سامح شكري: لا تصالح مع الإخوان المسلمين

إعصار (ميكونو) يقتل طفلة عُمانية

إعصار (ميكونو) يقتل طفلة عُمانية

السعودية: قضية فلسطين واجبنا وقدرنا

السعودية: قضية فلسطين واجبنا وقدرنا

فيديو: خمسة قتلى في جزيرة سقطرى اليمنية جراء إعصار &#34;مكونو&#34;

فيديو: خمسة قتلى في جزيرة سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"

الجيش الجزائري يعلن استسلام &#34;مسلح خطير&#34;

الجيش الجزائري يعلن استسلام "مسلح خطير"

بغداد : عبوتان ناسفتان تستهدفان مقر الحزب الشيوعي

بغداد : عبوتان ناسفتان تستهدفان مقر الحزب الشيوعي

ألمانيا مستعدة لدعم مصر لتأمين الحدود الغربية والجنوبية

ألمانيا مستعدة لدعم مصر لتأمين الحدود الغربية والجنوبية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

البنك العربي يُطلق حملة ترويجية لحاملي البطاقات الائتمانية بمناسبة الشهر الفضيل

البنك العربي يُطلق حملة ترويجية لحاملي البطاقات الائتمانية بمناسبة الشهر الفضيل

التربية تَستصرخ العالم الحُر لإنقاذ مدرسة الخان الأحمر

التربية تَستصرخ العالم الحُر لإنقاذ مدرسة الخان الأحمر

اسرائيل تطلق موجة توسع استيطاني جديد ردا على إحالة جرائم الاستيطان للمحكمة الجنائية

اسرائيل تطلق موجة توسع استيطاني جديد ردا على إحالة جرائم الاستيطان للمحكمة الجنائية

الطقس: صافٍ إلى شديد الحرارة

الطقس: صافٍ إلى شديد الحرارة

استقرار أسعار الدولار واليورو مقابل الشيكل

استقرار أسعار الدولار واليورو مقابل الشيكل

اللواء إبراهيم: القدس عاصمة فلسطين شاء من شاء وأبى من أبى

اللواء إبراهيم: القدس عاصمة فلسطين شاء من شاء وأبى من أبى

مستوطنون يُعدمون عشرات الأشجار المثمرة جنوب بيت لحم

مستوطنون يُعدمون عشرات الأشجار المثمرة جنوب بيت لحم

الشرطة تُنهي استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة

الشرطة تُنهي استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة

منوعات

&#34;دولارات الدجاج&#34; .. هذا ماتقاضاه عمرو خالد بعد إعلان الدواجن

"دولارات الدجاج" .. هذا ماتقاضاه عمرو خالد بعد إعلان الدواجن

صور صادمة .. كيف تغير شكل نجمات بوليوود بعد عمليات التجميل؟

صور صادمة .. كيف تغير شكل نجمات بوليوود بعد عمليات التجميل؟

مأساة فنان عربي لا يجد نفقة علاجه من السرطان.. وهكذا علق زميله

مأساة فنان عربي لا يجد نفقة علاجه من السرطان.. وهكذا علق زميله

فستان أحلام في &#34;مجموعة إنسان&#34; يُكلفها 26 ألف دولار .. هل يستحق؟

فستان أحلام في "مجموعة إنسان" يُكلفها 26 ألف دولار .. هل يستحق؟

دنيا بطمة تكشف سبب انتفاخ وجهها الغريب

دنيا بطمة تكشف سبب انتفاخ وجهها الغريب

تسريب صور لتوأم جورج وأمل كلوني .. شاهد جمالهما

تسريب صور لتوأم جورج وأمل كلوني .. شاهد جمالهما

لن تتخيل المبلغ الذي تقاضاه محمد منير مقابل دقيقة إعلانية واحدة

لن تتخيل المبلغ الذي تقاضاه محمد منير مقابل دقيقة إعلانية واحدة

مشهد غسل جثة ابنة غادة عبدالرازق مسروق من مسلسل تركي!

مشهد غسل جثة ابنة غادة عبدالرازق مسروق من مسلسل تركي!

هيا مرعشلي نسيت تعديل أنفها بالفوتوشوب وتعرضت للهجوم

هيا مرعشلي نسيت تعديل أنفها بالفوتوشوب وتعرضت للهجوم

الصلح التاريخي .. أحلام تبكي وتصالح نوال الكويتية

الصلح التاريخي .. أحلام تبكي وتصالح نوال الكويتية

عربي

السعودية تُفرج عن أربع ناشطات

السعودية تُفرج عن أربع ناشطات

سامح شكري: لا تصالح مع الإخوان المسلمين

سامح شكري: لا تصالح مع الإخوان المسلمين

إعصار (ميكونو) يقتل طفلة عُمانية

إعصار (ميكونو) يقتل طفلة عُمانية

فيديو: خمسة قتلى في جزيرة سقطرى اليمنية جراء إعصار &#34;مكونو&#34;

فيديو: خمسة قتلى في جزيرة سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"