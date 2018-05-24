دولي

كوريا الشمالية لنائب ترامب: تصريحاتك "جاهلة وغبية"

كوريا الشمالية لنائب ترامب: تصريحاتك "جاهلة وغبية"
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
رام الله - دنيا الوطن
انتقدت نائبة وزير الشؤون الخارجية في كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، الخميس، نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، لإدلائه بتصريحات وصفتها بأنها "جاهلة وغبية" خلال مقابلة تلفزيونية أخيرة معه، تطرقت إلى مفاوضات نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

وقالت المسؤولة الكورية، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية): "لا يمكنني أن أكتم مفاجأتي تجاه تصريحات جاهلة وغبية، تصدر من فم نائب رئيس الولايات".

وكان بنس حذر، الاثنين، خلال مقابلة مع قناة (فوكس) الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، من المراوغة مع واشنطن والتلاعب بها قبل القمة المقررة بين زعيمي البلدين الشهر المقبل في سنغافورة، معتبراً بأن ذلك سيكون خطأً كبيراً.

وقال: إن كوريا الشمالية، قد ينتهي بها الأمر مثل ليبيا؛ إذا لم يُبرم كيم جونغ أون صفقة بشأن برنامجه النووي.

وردت تشوي على هذه المقابلة بكلمات غاضبة، انتقدت فيها التصريحات الجامحة والوقحة الصادرة عن بنس، مضيفة أن بيونغ يانغ لن تُجبر على الجلوس على طاولة المفاوضات بواسطة تهديدات قيادات واشنطن.

وقالت: "لن نتوسل إلى الولايات المتحدة من أجل الحوار أو نُتعب أنفسنا باللجوء إلى إقناعهم؛ إذا كانوا يرفضون الجلوس معنا".

وتابعت: في حال أساءت الولايات المتحدة إلى نوايانا الحسنة وتمسكت بتصرفات غير قانونية ومشينة، سأتقدم باقتراح لقيادتنا العليا لإعادة النظر بالقمة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة".

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