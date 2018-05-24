قتيل وإصابات في تفجير (انتحاري) بالعاصمة العراقية

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة (سبوتنك) للأنباء، نقلاً عن مصادر أمنية عراقية، الخميس، إن الحصيلة الأولية للانفجار الانتحاري، الذي وقع بمنطقة الشعلة غرب بغداد، مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.وأوضحت الوكالة، أن القوات الأمنية العراقية تصدت لشخص يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه بعد محاصرته عند مدخل متنزه الصقلاوية في الشعلة، ما أسفر عن ضحايا.وكان مصدر أمني، قد أفاد في وقت سابق، بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص، بانفجار لم تُعرف طبيعته في منطقة الشعلة غرب بغداد.