(الكابينت) يُصادق على اقتراح تعديل قانون قرار إعلان الحرب

رام الله - دنيا الوطن

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، على اقتراح تعديل قانون قرار إعلان الحرب، الذي قدمته وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد.



وقالت القناة الثانية الإسرائيلية، إن الكابينت صادق على مشروع قانون لتعديل قانون الإعلان عن الحرب، وجعل القرار بيد الكابينت.وحسب القناة الثانية، فبعد انتقادات عدة لمشروع القرار القديم، الذي يخول رئيس الوزراء، ووزير الجيش بإعلان الحرب دون الرجوع للحكومة أو الكابينت، تم تعديل القانون اليوم، ليصبح الكابينت هو صاحب قرار الإعلان عن الحرب، وليس نتنياهو وليبرمان فقط.