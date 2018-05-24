أعضاء بالكونجرس الأمريكي يوجهون رسالة (مهمة) لنتنياهو

رام الله - دنيا الوطن

وجه أعضاء في الكونجرس الأمريكي، رسالة مهمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.



وقالت صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية: إن 76 عضواً من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، بعثوا، الاثنين الماضي، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطالبوه فيها بإلغاء عمليات هدم المنازل في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة قرية سوسيا في تلال الخليل الجنوبية.ووقع الرسالة عدد كبير من أعضاء الكونغرس يفوق عدد الأعضاء الذين وقعوا طلبات مماثلة في الماضي، حيث ينضم هذا الطلب إلى نداء سابق بشأن قضية هدم المنازل تم توقيعه من قبل عشرة أعضاء من مجلس الشيوخ الديمقراطيين في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.وكتب أعضاء الكونغرس لنتنياهو، أن عمليات هدم المنازل المخطط لها في سوسيا، إلى جانب "توسيع المستوطنات في المناطق التي ستصبح جزءاً من الدولة الفلسطينية"، تشكل مجتمعة "التخلي عن قيمنا المشتركة للعدالة واحترام حقوق الإنسان".وأوضحوا أن مثل هذه الإجراءات "تعرض للخطر حل الدولتين وإمكانية بقاء إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية"، وطلبوا من نتنياهو والحكومة الإسرائيلية "إعادة النظر في منح تراخيص البناء" لسكان سوسيا.وقد بادرت إلى هذه الرسالة عضو الكونغرس يان شاكوفسكي من ولاية إلينوي، التي تعتبر متماثلة مع لوبي اليسار اليهودي "جي ستريت"، فيما وصف اللوبي هذه الرسالة بأنها "أوسع نشاط في تاريخ الكونغرس ضد توسيع المستوطنات".ومن بين الموقعين على الرسالة، عضو الكونغرس جاكي روزن، التي تنافس هذا العام على مقعد في مجلس الشيوخ نيابة عن ولاية نيفادا؛ عضو الكونغرس جيري نادلر من نيويورك، وهو أكبر ديمقراطي في لجنة العدالة في الكونغرس، وعلى الأقل أربعة ديمقراطيين من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس.