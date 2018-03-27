الاحتلال: اكتشاف آثار أشخاص قرب السياج الفاصل والجيش يتفحص

رام الله - دنيا الوطنزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه تم اكتشاف آثار أشخاص قرب السياج الفاصل جنوب قطاع غزة، وذلك خلال نشاط روتيني ينفذه الجيش.وأشار المتحدث، إلى أن الجيش، يجري عمليات تمشيط في المكان، لافتاً إلى أن الحدث قيد الفحص.