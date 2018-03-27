شؤون فلسطينية

إصابات في مواجهات مع الاحتلال بمحيط جامعة القدس

إصابات في مواجهات مع الاحتلال بمحيط جامعة القدس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد كبير من المواطنين باختناقات حادة بسبب إطلاق قوات الاحتلال عشرات القنابل الصوتية الغازية المسيلة للدموع في مواجهات اندلعت صباح اليوم الثلاثاء، بمحيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وقال شهود عيان في القدس إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، صباح اليوم، وداهمت شارع المدارس المُفضي إلى مباني جامعة القدس، وتصدى لها أبناء البلدة والطلبة بالحجارة والزجاجات الفارغة، بينما أمطر الاحتلال المنطقة بالقنابل الغازية، وسط توتر في المنطقة.

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