الحسيني: تَدريب قرابين الفصح تَوطِئة للمستوطنين للصلاة في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، ما أُطلق عليه تدريب قرابين الفصح، الذي جرى مساء أمس عند أسوار المسجد الأقصى، بأنه يأتي توطئة للسماح للمستوطنين بالصلاة في داخل المسجد وباحاته، وجزءاً مما يُسمى بالهيكل المزعوم وخطوة متقدمة لتهيئة الأمور أمام هذه الرواية المزيفة.
وقال الحسيني لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن الولايات المتحدة وإسرائيل، تجران المنطقة إلى مواجهة لا يعلم أحد بعواقبها.
وكانت جماعات الهيكل المزعوم، نظمت مساء أمس، ما أطلق عليه تدريبات قرابين الفصح، رغم وجود تعهدات سابقة من شرطة الاحتلال لمسؤولي الأوقاف، بعدم السماح للمستوطنين بالقيام بهذه الطقوس في محيط الأقصى.
اعتبر وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، ما أُطلق عليه تدريب قرابين الفصح، الذي جرى مساء أمس عند أسوار المسجد الأقصى، بأنه يأتي توطئة للسماح للمستوطنين بالصلاة في داخل المسجد وباحاته، وجزءاً مما يُسمى بالهيكل المزعوم وخطوة متقدمة لتهيئة الأمور أمام هذه الرواية المزيفة.
وقال الحسيني لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن الولايات المتحدة وإسرائيل، تجران المنطقة إلى مواجهة لا يعلم أحد بعواقبها.
وكانت جماعات الهيكل المزعوم، نظمت مساء أمس، ما أطلق عليه تدريبات قرابين الفصح، رغم وجود تعهدات سابقة من شرطة الاحتلال لمسؤولي الأوقاف، بعدم السماح للمستوطنين بالقيام بهذه الطقوس في محيط الأقصى.
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