الحسيني: تَدريب قرابين الفصح تَوطِئة للمستوطنين للصلاة في الأقصى



وكانت جماعات الهيكل المزعوم، نظمت مساء أمس، ما أطلق عليه تدريبات قرابين الفصح، رغم وجود تعهدات سابقة من شرطة الاحتلال لمسؤولي الأوقاف، بعدم السماح للمستوطنين بالقيام بهذه الطقوس في محيط الأقصى.

وقال الحسيني لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن الولايات المتحدة وإسرائيل، تجران المنطقة إلى مواجهة لا يعلم أحد بعواقبها.