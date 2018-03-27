التربية: الأزهر لم تستدع أحداً والعناصر الأمنية هي من دخلت للجامعة

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل مساعد شؤون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم د. ايهاب القبج: إن إدارة جامعة الأزهر، أكدت له في اتصال هاتفي، أنها لم تستدعِ أحداً من العناصر الأمنية بغزة للجامعة، وإنما هم من دخلوا الجامعة، واعتدوا على الطلبة والموظفين على خلفية اعتصام للطلبة احتجاجاً على سياسة الرسوم الجامعية ومنعهم من دخول قاعات الامتحان لعدم تمكنهم من دفعها.وأكد القبج في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، رفض وزارة التربية والتعليم العالي لهذا الاعتداء من قبل العناصر الأمنية للحرم الجامعي والطلبة، لكونه مساساً بكافة الأعراف والقوانين المتعلقة بالمؤسسات التعليمية.وأوضح القبج، أن إدارة الجامعة كانت طرحت مبادرة لحل إشكالية 4500 طالب، وقامت بتأجيل الامتحانات قبل حدوث هذا الاعتداء، رغم أن الأمور كانت في طريقها للحل، مشيراً في سياق ذي صلة إلى أن اجتماعاً سيُعقد هذا اليوم بين ممثلين عن الطلبة وإدارة الجامعة لمناقشة كل ما من شأنه الخروج من هذه الأزمة والوصول للحل.