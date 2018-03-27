شعث: نُرجح أن تُؤجل الإدارة الأمريكية طرح (صفقة القرن) لعام واحد

رام الله - دنيا الوطنجدد مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية د نبيل شعث، موقف القيادة الرافض للضغط والابتزاز الأمريكي، الذي تمارسه إدارة ترامب، بتهديدها لشعب يرزح تحت الاحتلال، مؤكداً أننا لن نبيع قضيتنا، وهذه السياسة تمثل مزيداً من الانهيار للدور الأمريكي في العالم.ورجح شعث في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن تؤجل الإدارة الأمريكية طرح ما تسمى (صفقة القرن) لمدة عام بسبب الرفض الفلسطيني القاطع لهذه الصفقة، في وقت بدأت فيه واشنطن بممارسة ضغوط على القيادة للتأثير على موقفها.وفيما يتعلق بالحراك السياسي ورؤية الرئيس للسلام، قال شعث: إنه تم بحث العملية السلمية مع وزيري خارجية فرنسا وألمانيا في لقائهما مع الرئيس محمود عباس أمس، مؤكداً قبولهما لهذه الرؤية لكونها اقتراحاً عملياً وشرعياً، وتقدم لهم دوراً أكبر مما كان يريده لهم ترامب، مشدداً على أن هذا الأمر يتطلب مزيداً من الوقت للاتفاق على صيغة للرعاية الدولية لعملية السلام.