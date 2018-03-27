جبارين: نأمل أن يشهد العالم نقطة انطلاق للتحقيق في جرائم الاحتلال



وأشار جبارين في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن المحكمة الجنائية، ما زالت في مراحل الفحص الأولي الأربع للإجابة عن تساؤلات قانونية، لافتاً إلى أن الكثير من المعلومات القيمة التي تم تقديمها للمحكمة، أثرت بشكل مباشر على حصول تقدم ملحوظ للانتقال إلى مرحلة التحقيق الفعلية.



ومن جهة ثانية، اعتبر جبارين عدم تقديم نيابة الاحتلال لائحة اتهام لمستوطنين اثنين قتلا المواطن محمود عودة من بلدة قصرة العام الماضي، يأتي في سياق سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها إسرائيل عندما يتعلق الأمر بجريمة ارتكبها مستوطنون أو جنود جيش الاحتلال بحق فلسطينيين.



رام الله - دنيا الوطنأعرب عضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية شعوان جبارين، عن أمله في أن يشهد العام الحالي نقطة انطلاق في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا.