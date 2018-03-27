تنقل 4945 مسافراً الاثنين على معبر الكرامة



مغادرون: 2306 مسافرين.



قادمون: 2639 مسافراً.



مرجعون: 6 مسافرين.



وأضافت الإدارة أنه من المقرر، أن يعمل معبر (الكرامة) اليوم الثلاثاء من السابعة والنصف صباحاً، وحتى التاسعة والنصف مساءً، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 4945 مسافراً في الاتجاهين الاثنين 26-03-2018 عبر معبر (الكرامة) وكان على النحو التالي:-