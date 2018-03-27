قطر تنفي اعتراضها لطائرات إماراتية داخل المجال الجوي البحريني

فيديو أرشيفي: لحظة اعتراض مقاتلات قطر لطائرات إماراتية



رام الله - دنيا الوطننفت قطر عبر "الهيئة العامة للطيران المدني"، ما ورد في بيان "هيئة الطيران المدني" في الإمارات، بشأن اعتراض قطر لطائرتين مدنيتين إماراتيتين داخل المجال الجوي التابع لمملكة البحرين.وأوضحت قطر، حرصها على تقديم أعلى معايير الجودة والسلامة الدولية للملاحة الجوية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، دانت ما اسمته "اقتراب مقاتلتين قطريتين بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين"، منددة "بالعمل الاستفزازي" الذي قالت إنه ليس الأول، وإنما سبقته واقعتان مماثلتان، أبلغت بهما الإمارات منظمة الطيران المدني الدولي، التابعة للأمم المتحدة.