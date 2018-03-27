الاحتلال يُماطل بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح
رام الله - دنيا الوطن
أرجأت محكمة الاحتلال، لمدة يومين، جلسة لها، خاصة بالمصادقة على الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل.
وقال خالد زبارقة، محامي صلاح: إن "جلسة محكمة الصلح في حيفا (شمال فلسطين) التي كانت مقررة اليوم، أُرجئت إلى الأربعاء، بناء على طلب المحكمة".
وأضاف: "بررت المحكمة تأجيل جلستها بعدم حصولها على تقرير من سلطة السجون، بشأن سوار إلكترونية، ستكون بحوزة الشيخ رائد صلاح طوال تواجده قيد الإقامة الجبرية".
واستدرك المحامي زبارقة: "لكننا نعتقد أن هناك مماطلة واضحة من السلطات الإسرائيلية في الإفراج عن الشيخ صلاح".
أرجأت محكمة الاحتلال، لمدة يومين، جلسة لها، خاصة بالمصادقة على الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل.
وقال خالد زبارقة، محامي صلاح: إن "جلسة محكمة الصلح في حيفا (شمال فلسطين) التي كانت مقررة اليوم، أُرجئت إلى الأربعاء، بناء على طلب المحكمة".
وأضاف: "بررت المحكمة تأجيل جلستها بعدم حصولها على تقرير من سلطة السجون، بشأن سوار إلكترونية، ستكون بحوزة الشيخ رائد صلاح طوال تواجده قيد الإقامة الجبرية".
واستدرك المحامي زبارقة: "لكننا نعتقد أن هناك مماطلة واضحة من السلطات الإسرائيلية في الإفراج عن الشيخ صلاح".
التعليقات