الاحتلال يُماطل بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح

رام الله - دنيا الوطنأرجأت محكمة الاحتلال، لمدة يومين، جلسة لها، خاصة بالمصادقة على الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل.وقال خالد زبارقة، محامي صلاح: إن "جلسة محكمة الصلح في حيفا (شمال فلسطين) التي كانت مقررة اليوم، أُرجئت إلى الأربعاء، بناء على طلب المحكمة".وأضاف: "بررت المحكمة تأجيل جلستها بعدم حصولها على تقرير من سلطة السجون، بشأن سوار إلكترونية، ستكون بحوزة الشيخ رائد صلاح طوال تواجده قيد الإقامة الجبرية".واستدرك المحامي زبارقة: "لكننا نعتقد أن هناك مماطلة واضحة من السلطات الإسرائيلية في الإفراج عن الشيخ صلاح".