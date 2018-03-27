هيئة الأسرى تُطلق جائزة الحرية للأسرى للعام 2018





وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع، إن الإعلان عن هذه المسابقة "يأتي انطلاقاً من إيمان الهيئة بعدالة قضية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم كقضية وطنية وإنسانية واجتماعية وأخلاقية وقانونية، وضرورة التعبير عن معاناتهم بكل الوسائل للعالم أجمع".



وأضاف أن المسابقة، تأتي بهدف الوفاء للأسرى وتعزيز صمودهم، ولإغناء الذاكرة والأرشيف والمكتبة الفلسطينية بالإبداع الفكري والثقافي والحضاري المنصف لصمود وبطولات الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.



ونوهت الهيئة إلى إمكانية الاطلاع على كافة تفاصيل حقول المسابقة وشروطها وجوائزها، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

[email protected] ، وتسليم نسخة باليد لدائرة العلاقات العامة والإعلام بمقر الهيئة في رام الله لمن يستطيع الوصول، ولن يتم اعتماد أي مشاركة خلافاً لذلك.وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع، إن الإعلان عن هذه المسابقة "يأتي انطلاقاً من إيمان الهيئة بعدالة قضية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم كقضية وطنية وإنسانية واجتماعية وأخلاقية وقانونية، وضرورة التعبير عن معاناتهم بكل الوسائل للعالم أجمع".وأضاف أن المسابقة، تأتي بهدف الوفاء للأسرى وتعزيز صمودهم، ولإغناء الذاكرة والأرشيف والمكتبة الفلسطينية بالإبداع الفكري والثقافي والحضاري المنصف لصمود وبطولات الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.ونوهت الهيئة إلى إمكانية الاطلاع على كافة تفاصيل حقول المسابقة وشروطها وجوائزها، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق مسابقة جائزة الحرية للأسرى للعام 2018، والتي خصصت فقط في مجال الدراسات والأبحاث العلمية.وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الفئة المستهدفة من الجائزة هذا العام، هم طلبة الجامعات والدراسات العليا في مختلف الجامعات والكليات والمعاهد الفلسطينية، على أن يكون البحث أو الدراسة في إحدى قضايا الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ووفق أسس ومناهج البحث العلمي السليم.وذكرت، "أن الموعد النهائي لاستلام المشاركات، سيكون بتاريخ 10/5/2018، وسيتم استقبالها على البريد الالكتروني