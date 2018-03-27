مستوطنون يستولون على منزل في الخليل

رام الله - دنيا الوطنأقدمت مجموعة من المستوطنين في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، على الاستيلاء على منزل فلسطيني في الخليل.وقال شهود عيان: إن المستوطنين اقتحموا منزلاً يعود للمواطن فواز الزعتري في البلدة القديمة، وطردوا أصحابه، وعاثوا فساداً داخله في محاولة للاستيلاء عليه، علماً أنهم قاموا بالاستيلاء على منزل عائلة أبو رجب في المنطقة ذاتها قبل أكثر من عام والادعاء بملكيته.