دولي

أستراليا ومقدونيا تطردان دبلوماسيين روس من أراضيها.. والسبب

أستراليا ومقدونيا تطردان دبلوماسيين روس من أراضيها.. والسبب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت أستراليا قراراً يقضي بترحيل اثنين من الدبلوماسيين الروس على خلفية الحادث الذي وقع في سالزبوري البريطانية، حيث جرى هناك تسميم الجاسوس البريطاني سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وقالت القناة التلفزيونية التاسعة، إن أستراليا ستطرد اثنين من الدبلوماسيين في السفارة الروسية بكانبيري، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول: إنه يتوقع أن تطرد روسيا دبلوماسيين أستراليين من أراضيها رداً على الخطوات الأسترالية، مضيفاً: "بلدان العالم يحق لها طرد الدبلوماسيين".

من جهتها، أعلنت مقدونيا عن طرد دبلوماسي روسي واحد. 

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية المقدونية: "نظراً للعلاقات الوطيدة مع حلفائنا في الاتحاد الأوروبي والناتو والشركاء، وتضامناً مع المملكة المتحدة وشمال إيرلندا، اتخذت الخارجية قراراً بطرد دبلوماسي روسي واحد من مقدونيا على خلفية قضية سكريبال"​​​.

هذا وأعلنت 23 دولة، بينها بريطانيا، والولايات المتحدة وكندا، و16 دولة من الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وذلك على خلفية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال في بريطانيا.

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