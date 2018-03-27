إسماعيل: نمر بمنعطف سياسي خطير بسبب موقف الإدارة الأميركية المتضامن مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود إسماعيل: إن القرارات الفلسطينية التي مُررت في مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل والإدارة الأمريكية، زخم جديد في رصيد الشعب الفلسطيني، وتضاف إلى قرارات الهيئات الدولية المساندة للحقوق الفلسطينية.وأضاف إسماعيل في حديث لبرنامج (حال السياسية) الذي يُبث عبر تلفزيون فلسطين وفضائية عودة: "إن الانتصارات الفلسطينية في المعارك الدبلوماسية، ضد المواقف الإسرائيلية والموقف الأميركي، والقافزة فوق القانون الدولي والشرعية الدولية، كبيرة في معناها وفي حقيقتها، وهي تراكم وزخم جديد لكل القرارات التي صدرت وتصدر من قبل الهيئات الدولية لحساب رصيد الشعب الفلسطيني، والحقوق الوطنية الفلسطينية.وتابع إسماعيل:" نحن نمر بمنعطف سياسي خطير بسبب موقف الإدارة الأميركية المتضامن مع الاحتلال الإسرائيلي، وما نواجهه على الأرض من استيطان واعتداءات احتلالية، ففي هذا الظرف القاسي والمفصل الحقيقي، تأتي هذه الانتصارات في مجلس حقوق الإنسان، لتؤكد مراراً أن العالم والشرعية الدولية ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن والجمعية العمومية هم مع تنفيذ القرارات المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، وأن حكومة إسرائيل حكومة محتلة لأرض دولة فلسطين القائمة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وأن هذه الحالة لن تستمر.وأكد أسماعيل أن ثبات القيادة، وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس على الموقف الفلسطيني الثابت والحقوق الوطنية، والتفاف شعبنا حول قيادته، سوف تُفشل كل هذه المخططات.