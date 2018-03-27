حماس للرئيس: رفع الإجراءات عن غزة يعزز مواجهة (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم: إنه "إذا كان الرئيس محمود عباس جاداً في مواجهة صفقة القرن، فليرفع الإجراءات عن قطاع غزة، ويدعم صمود أهلها، ويوفر لهم عوامل القوة، ويعزز المقاومة في الضفة والقدس، ويكمل مشوار تحقيق الوحدة".وأضاف برهوم، في تصريح له عبر (فيسبوك): "حماس أول من حذر من هذه الصفقة وخطورتها، ولن يستطيع كائن من كان أن يمررها، مهما بلغت التضحيات، ولا حتى بالمال السياسي، ولا بالمساعدات المسمومة".