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الدفاع الروسية: إخراج 114 ألف شخص من الغوطة الشرقية

الدفاع الروسية: إخراج 114 ألف شخص من الغوطة الشرقية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز المصالحة الروسي في سوريا، أنه منذ فتح الممرات الإنسانية في الغوطة الشرقية بريف دمشق تم إخراج 114 ألفاً و238 شخصاً من المنطقة.

وذكر اللواء يوري يفتوشينكو، رئيس مركز المصالحة، أنه خلال اليومين الأخيرين، غادر الغوطة الشرقية 6440 شخصاً من المسلحين مع أفراد عائلاتهم، وتم نقلهم إلى محافظة إدلب شمالي سوريا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأشار يفتوشينكو كذلك إلى أنه يستمر انسحاب مسلحي "فيلق الرحمن" عبر الممر الإنساني في عربين بالغوطة الشرقية، وخلال اليوم الثاني من العملية الإنسانية خرج عبره 5453 شخصاً.

وقال: "إنه خلال اليوم خرج أيضاً 523 شخصاً من معبر مخيم الوافدين".

وذكر رئيس مركز المصالحة الروسي أيضاً، أن مسلحي جماعة "جيش الإسلام" قصفوا أحياء دمشق بقذائف الهاون، مما أدى إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة ستة آخرين، حسب معطياته.

يذكر، أن الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية، أعلنت بمبادرة من روسيا، اعتبارا من 27 شباط/ فبراير الماضي.

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