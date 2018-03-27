الرئيس الفرنسي يزور فلسطين وإسرائيل الخريف المقبل

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لورديان: إن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيزور فلسطين وإسرائيل في خريف 2018، مشيراً إلى تهديدات تحدق بحل الدولتين.وقال جان إيف لودريان، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم): "نحن نرى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي من شأنه أن يضمن سلاماً عادلاً ودائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وللتوصل إلى ذلك هناك طريق وحيد هو المفاوضات بين الجانبين بدعم من المجتمع الدولي".ولفت لودريان، إلى أن ماكرون سيزور فلسطين في الخريف بهدف التأكيد على أعلى مستوى الالتزام الملموس لفرنسا بخدمة السلام وإلى جانب الفلسطينيين، مضيفاً أن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، سيزور نهاية أيار/ مايو إسرائيل والأراضي الفلسطينية.وأضاف أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ولفلسطين، سيتم في الوقت المناسب في إطار هذه العملية التفاوضية، لافتاً إلى أن فرنسا مستعدة في هذا السياق لمرافقة كافة المبادرات ذات المصداقية لإعادة إطلاق المفاوضات.وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن تسريع الاستيطان يعرقل السلام، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني للفلسطينيين، يثير مزيداً من القلق.