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بريطانيا: من حق السعودية الدفاع عن أمنها

بريطانيا: من حق السعودية الدفاع عن أمنها
بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني
رام الله - دنيا الوطن
أكدت بريطانيا أمس الاثنين، أن من حق السعودية الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الأمنية، بما فيها الصواريخ التي تُطلق من اليمن.

جاء ذلك، في بيان مشترك، أصدره بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني، وبيني موردنت وزيرة التنمية الدولية، بمناسبة دخول الصراع في اليمن عامه الرابع، ونشره موقع الخارجية.

وقال البيان: "نحن نؤيد جهود التحالف بقيادة السعودية لاستعادة الحكومة الشرعية في اليمن، وفق ما أقره مجلس الأمن الدولي"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

ودعا البيان كافة الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات، لإيجاد حل سياسي شامل يحقق المستقبل الآمن الذي يستحقه الشعب اليمني.

وفي السياق ذاته، قال البيان: "بذلنا جهوداً كبيرة مع السعودية وشركاء آخرين لتعزيز آلية الأمم المتحدة لتفتيش السفن، لضمان بقاء كافة الموانئ مفتوحة أمام كافة الإمدادات الإنسانية والسلع التجارية".

وطالب البيان "جميع الأطراف مضاعفة دعمهم لجهود الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية تشمل الجميع وتعالج مسببات الصراع".

وأشار إلى أن لجنة من الخبراء تابعة للأمم المتحدة، توصلت إلى أن إيران لا تمتثل لقرارات مجلس الأمن، نظرًا لعدم اتخاذها إجراءات لمنع تزويد الحوثيين بصواريخ باليستية.

ودعا البيان، أطراف الصراع للسماح بوصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى كافة أنحاء اليمن بلا عراقيل، وإلى دفع رواتب موظفي القطاع العام في أنحاء البلاد.

ومساء أمس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض سبعة صواريخ باليستية، أطلقت من داخل اليمن باتجاه المملكة، ومصرع مقيم مصري بشظايا أحد الصواريخ بعد اعتراضه.

ويشهد اليمن منذ آذار/ مارس 2015 حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.

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