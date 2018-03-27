عشرات القتلى من تنظيم الدولة في عمليات أمنية نوعية بالعراق

رام الله - دنيا الوطنلقي أكثر من 20 من عناصر تنظيم الدولة مصرعهم في عمليتين أمنيتين في العراق.وأفاد مصدر أمني عراقي، بأن 14 من عناصر التنظيم، لقوا مصرعهم، ودمرت ثلاث مضافات، خلال عملية أمنية نفذتها قوة عراقية، وبمشاركة طيران الجيش العراقي، مستهدفة موقعًا للتنظيم في منطقة زور الكنعوص الواقعة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).من جهة أخرى، لقي سبعة من عناصر التنظيم مصرعهم، نتيجة عملية عسكرية نوعية نفذتها قوة عراقية مشتركة في منطقة الحفاير الواقعة في محيط تلال حمرين شمال شرقي ب‍عقوبة، مركز محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد.