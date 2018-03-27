أخطر السيناريوهات التي قد يواجها الاحتلال في مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) العبرية: "من أخطر السيناريوهات، التي قد يواجهها الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة، هو توجه الفلسطينيين نحو معبري كرم أبو سالم وبيت حانون/ إيرز، ما يدفع قناصة الجيش لإطلاق النار عليهم لإيقافهم".وأضافت الصحيفة: "وفقاً لنفس السيناريو، فسيتم بث صور الشهداء إعلامياً للخارج، وفي ذات الوقت، ستقوم حركة حماس بإطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وسيرد الجيش بقسوة".وأفادت الصحيفة، أن التصعيد قد ينتقل إلى الضفة الغربية، متوقعة في الوقت ذاته، أن الصراع سيشتد بين الجانبين.وبينت (هآرتس) أن السيناريو الآخر الذي قد يواجهه جيش الاحتلال، هو أن الفلسطينيين سيحاولون ضرب الجنود بالقنابل اليدوية أو نجاحهم في عملية خطف جندي.