الاحتلال يعتقل شاباً ويستدعي أسيراً محرراً في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شاباً من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وسلمت أسيراً محرراً بلاغاً لمراجعة مخابراتها.وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب نور حسن النجار (20 عاما)، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقال المصدر: "إن تلك القوات، سلمت الأسير المحرر وليد شحادة الجعفري (21 عاماً) بلاغاً لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة (غوش عصيون) جنوباً، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه في المخيم".