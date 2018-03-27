الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً في الضفة الغربية

جاء ذلك، خلال عمليات دهم وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال في أنحاء مختلفة من الضفة.

كما داهمت تلك القوات، مساكن الطلبة، واعتقلت ثلاثة من جامعة بير زيت من نشطاء الكتلة الإسلامية.





وزعم الجيش في بيانه لوسائل الإعلام، أن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيراً إلى أنه جرى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.





وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت أحد سكنات الطلبة في بير زيت، واعتقلت النشطاء الثلاثة وهم: يحي علوي، وأحمد أبو يوسف، وأحمد ريان.





واعتقلت قوات الاحتلال من نابلس الشابين معتز العفوري، وحمزة جعارة، فيما اعتقلت من جنين بسام ذياب ومحمد أبو الرب، ومن رام الله الشاب قسام الفرج.





واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة واعتقلت أحمد مازن شحادة، وأنس جهاد الشوعاني، ومن مخيم الدهيشة في بيت لحم اعتقلت نور النجار، وتخلل ذلك مواجهات عنيفة أصيب بها مواطنون بالاختناق.





وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الحميد البدوي، وتامر السعدة، وتامر البو، كما اقتحمت منازل الأسرى المحررين أيمن الجنيدي ورافع غيث ومعاذ أبو جحيشة ورأفت الشرباتي.