شؤون فلسطينية

حماس تُقيم نقطة تفتيش قبل معبر (إيرز) وملادينوف يستهجن

حماس تُقيم نقطة تفتيش قبل معبر (إيرز) وملادينوف يستهجن
نيكولاي ملادينوف
رام الله - دنيا الوطن
أقامت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الاثنين، نقطة تفتيش قبل معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة، الأمر الذي قالت وزارة الداخلية بغزة، إنه عبارة عن إجراءات مؤقتة.

من جهته، استهجن نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام، إقدام حركة حماس على إقامة نقطة التفتيش، معتبراً أن الحركة بذلك تتحكم بدخول الفلسطينيين والأجانب إلى قطاع غزة، وبخروج جميع حاملي بطاقة الهوية، على حد تعبيره.

وقال ملادينوف: "وفقاً لاتفاق 12 تشرين الأول/ أكتوبر الفلسطيني، يجب تسليم جميع نقاط التفتيش للسلطة الفلسطينية"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

ورداً على ذلك، قال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في تصريح لـ (وكالة فرانس برس): "هناك إجراءات مؤقتة تفرضها الأجهزة الأمنية على كافة المنافذ والمناطق الحدودية في إطار متابعة التحقيقات في تفجير موكب رئيس الوزراء".

وقال مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته في هذا المعبر، إن أمن حماس أقام منذ الخميس الماضي نقطة تفتيش على البوابة الخارجية للمعبر، ومنع عدداً من الناس من السفر.

وفي الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، تسلمت السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة على معابر القطاع، وبينها معبر رفح، بعدما كانت تسيطر عليها حركة حماس منذ صيف 2007.

وجاءت خطوة تسليم معابر قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، ضمن بنود اتفاق مصالحة وقعته حركتا حماس وفتح في القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 برعاية مصرية.

وفي 13 آذار/ مارس استهدف انفجار موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في بيت حانون بعد دخوله قطاع غزة، ما شكل ضربة جديدة لعملية المصالحة الفلسطينية المتعثرة أساساً بين حركتي فتح وحماس.

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