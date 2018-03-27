الثلاثاء: الحرارة اعلى من معدلها بـ11 درجة والجو حار ومغبر

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 18-8 20-11 27-16 بيت لحم 18-8 20-11 27-16 رام الله والبيرة 17-7 19-10 26-15 طولكرم 20-12 22-14 29-18 نابلس 19-9 21-12 28-17 قلقيلية 20-12 22-14 29-18 جنين 20-10 23-12 30-15 سلفيت 18-8 20-11 27-16 طوباس 20-10 23-12 30-15 روابي 20-8 21-11 28-16 الخليل 17-7 19-10 26-15 غزه 19-14 21-16 26-17 أريحا 26-14 27-16 33-19 خانيونس 19-14 21-16 26-17 الأغوار الشمالية 24-12 25-14 31-17 رفح 20-13 22-15 27-18

رام الله - دنيا الوطنيستمر الجو اليوم الثلاثاء، حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم