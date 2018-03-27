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الثلاثاء: الحرارة اعلى من معدلها بـ11 درجة والجو حار ومغبر

الثلاثاء: الحرارة اعلى من معدلها بـ11 درجة والجو حار ومغبر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر الجو اليوم الثلاثاء، حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـةاليـوم ع- ص

غـداً ع- ص

بعد غـد ع- ص

المدينـةاليـوم ع – ص  

غـداً ع – ص

بعد غـد ع- ص

القدس18-820-1127-16بيت لحم18-820-1127-16
رام الله والبيرة17-719-1026-15طولكرم20-1222-1429-18
نابلس19-921-1228-17قلقيلية20-1222-1429-18
جنين20-1023-1230-15سلفيت18-820-1127-16
طوباس20-1023-1230-15روابي20-821-1128-16
الخليل17-719-1026-15غزه19-1421-1626-17
أريحا26-1427-1633-19خانيونس19-1421-1626-17
الأغوار الشمالية24-1225-1431-17رفح20-1322-1527-18
والله تعالى أعلم

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