في يومها الأول.. إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة المصرية

رام الله - دنيا الوطنأغلقت لجنة الانتخابات المصرية، مساء الاثنين، صنادق الاقتراع في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباحاً وتستمر لثلاثة أيام.ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من أربعة هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجري انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من نيسان/ابريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 نيسان /أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من أيار/مايو.وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار ثلاثة أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.