شؤون فلسطينية

البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمؤتمر اتحاد المصارف العربية حول القطاع المصرفي الفلسطيني

البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمؤتمر اتحاد المصارف العربية حول القطاع المصرفي الفلسطيني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رعى البنك العربي مؤخراً فعاليات مؤتمر "القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي"، والذي نظّمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وسلطة النقد الفلسطينية، وجمعية البنوك في فلسطين، ونظيرتها الأردنية.

وعُقد المؤتمر برعاية وحضور محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوّا، كما شهد المؤتمر حضور مجموعة كبيرة من الشخصيات المصرفية والمشاركين المتخصصين في هذا المجال من الأردن وفلسطين والعديد من الدول العربية.

وناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين واقع القطاع المصرفي الفلسطيني وأنظمة المدفوعات الإلكترونية وأثرها في تعزيز دور القطاع المالي والمصرفي، وضمان الودائع كداعم للأمان المالي، والاجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لمكافحة غسيل الأموال، ومتطلبات تطبيق توصيات بازل 3، والصيرفة الإسلامية في ظل تطور عمل القطاع المصرفي العربي.

وتأتي رعاية ومشاركة البنك العربي في هذا المؤتمر حرصا منه على دعم المؤتمرات والفعاليات المصرفية الهادفة، ونظراً للأهمية التي يمثّلها هذا المؤتمر في فتح اّفاق التعاون الاستراتيجي بين المصارف الفلسطينية والعديد من المصارف والمؤسسات العربية، الأمر الذي يسهم في تعزيز أداء هذه البنوك وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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