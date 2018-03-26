شؤون فلسطينية

فلسطين وكوريا الجنوبية تتفقان على إبرام اتفاقية تعاون بالمجال التعليمي

فلسطين وكوريا الجنوبية تتفقان على إبرام اتفاقية تعاون بالمجال التعليمي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه، اليوم، خلال لقاءه بممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين شو يونغ سام، العديد من القضايا والموضوعات الخاصة بتطوير العلاقات بين فلسطين وكوريا الجنوبية في المجال التعليمي، وعلى رأسها موضوع المنح الدراسية وإمكانية زيادة عدد هذه المنح في شتى التخصصات، إذ تم الاتفاق على البدء بتحضير اتفاقية تعاون في الفترة المقبلة تتضمن عديد المجالات التعليمية.

وحضر اللقاء مدير عام العلاقات العامة والدولية نديم سامي، والقائم بأعمال مدير العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح.

كما وناقش الوزير مع الممثل الكوري سبل تطوير المجال التعليمي، بما يخدم الطرفين باعتبار كوريا دولة رائدة في المجال العلمي والتكنولوجي، مؤكداً على تعزيز التبادل الثقافي والزيارات التعليمية بين الجانبين، وزيادة عدد المنح في التخصصات التي لها علاقة بالجانب التكنولوجي.

وأشاد صيدم بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين فلسطين وكوريا الجنوبية، خاصة في مجال التعليم، مقدماً شكره لكوريا على الدعم المستمر لفلسطين، داعياً الضيف إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات مختلفة خاصة على صعيد الموسيقى والرياضة والفنون المختلفة.

من جهته أشاد سام بجهود "التربية" ممثلة بالوزير صيدم وكوادرها على اللجهود المميزة في رعاية وتطوير المسيرة التعليمية ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، موجهاً الدعوة للوزير للإطلاع على التجربة الكورية الجنوبية الرائدة في المجال التعليمي والاستفادة من هذه التجربة بما يخدم قطاع التعليم في فلسطين.

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