دولي

ماي: البرلمان البريطاني سيصوت على الخروج من الاتحاد الأوروبي

ماي: البرلمان البريطاني سيصوت على الخروج من الاتحاد الأوروبي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أن موقف الحكومة واضح من التصويت في البرلمان بناء على الاتفاق النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تتفاوض عليه ماي مع بروكسل.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء، الاثنين، بأن موقف الحكومة في هذا الأمر واضح جدا، ويُمكن للبرلمان من خلاله اختيار قبول الاتفاق أو الخروج من الاتحاد دون اتفاق، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وتابع: "لكننا سنغادر الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس 2019"، داعياً حزب العمال المعارض إلى منح البرلمان خيارات أكثر تتعدى الاختيار بين قبول اتفاق الخروج من التكتل أو الخروج دون اتفاق.

وأشارت المعارضة العمالية البريطانية، إلى أنها تنوي طرح مشروع قانون يمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إذا رفض البرلمان الاتفاق النهائي مع بروكسل.

ويأمل العماليون الحصول على دعم ما يكفي من الأحزاب للتصدي لسياسة "إما القبول بالاتفاق أو لا شيء" المطروحة حاليا، والتي يفسر بحسبها تصويت البرلمان ضد الاتفاق النهائي على أنه قرار بالعودة إلى "لا اتفاق" على بريكست.

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