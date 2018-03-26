إسرائيل تقترح أفكاراً "سخيفة وصبيانة" لمواجهة أحداث يوم الأرض

رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة العبرية الثانية، عن عدة أفكار تم اقتراحها خلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، المخصص لبحث سبل مواجهة مسيرة العودة التي دعت اليها فعاليات غزة يوم الجمعة المقبل، والذي يصادف يوم الأرض.وقالت القناة العبرية، إن أحد أعضاء الكابنيت يوفال شتاينيتس اقترح في الاجتماع أن تقوم مروحيات اسرائيلية بإنزال طرود من الغذاء والدواء وسط المتظاهرين فينشغل الجمهور بأخذها ولا يقتربون من الجدار الذي يحاصر غزة.وأضاف: "الفكرة سخيفة، وصبيانة ولكنها وجدت اهتماما اسرائيليا وتغطية أكبر، ما يدل على عجز كابنينيت الاحتلال في مواجهة مسيرات سلمية غير مسلحة".وبرر شتاينتس، مقترحه أن إسرائيل ستكسب مرتين من تلك خطوة؛ الأولى أن تخصم فاتورة هذه الطرود من عائدات الضرائب الفلسطينية، أما المكسب الثاني فيتمثل في إظهار إسرائيل بمظهر الحريص على غزة ومقارنتها بالسلطة التي ترغب بقطع الكهرباء عن السكان هناك.في حين، قال وزير الاستيطان وقائد المنطقة الجنوبية الأسبق يوآف جالانت الذي حضر الجلسة أنه جرّب في إبان خدمته العسكرية بغزة عندما أشغل الفلسطينيين بالإفراج عن بعض الأسرى قبل 500 متر من الموقع الذي ساروا باتجاهه لاقتحامه، بالإضافة الى تجريبه إلقاء دُمى عليهم جوًا.أما القناة فقد ذكرت أن تلك الأساليب "عفا عليها الزمن"، وأنه في زمن الصورة هنالك شك في إمكانية نجاح أو تحقيق هذه الحلول، بينما قال أعضاء في الكابينت إن جوهر النقاش حول تلك المسائل يظهر مدى التورط الإسرائيلي في موضوع غزة.وبينما ذهب رئيس أركان جيش الاحتلال جادي ايزنكوط الى التهديد، ومثله فعل بولي مردخاي جنرال الاحتلال في الإدارة المدنية -مسؤول الحصار-؛ إلا أن اسرائيل مرتبكة مما سيحدث.