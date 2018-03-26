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الملك سلمان: السعودية ستتصدى لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها

الملك سلمان: السعودية ستتصدى لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها
الملك السعودي - سلمان بن عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز: إن المملكة، ستقف بكل حزم من أجل التصدي لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي بين العاهل السعودي، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أعرب خلاله عن إدانته واستنكاره إطلاق "أنصار الله" لصواريخ باليستية باتجاه المملكة، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.

وأكد آل خليفة على وقوف البحرين ملكاً وشعباً إلى جانب 
السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.

وأعلنت القوة الصاروخية في اليمن، إطلاقها صاروخاً باليستياً بعيد المدى من نوع (بركان H-2) على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وصاروخاً باليستياً متوسط المدى نوع (قاهر M-2) على مطار أبها الإقليمي في عسير جنوبي السعودية.

كما أطلقت القوة، دفعة صواريخ بالستية من نوع (بدر 1) على مطار جيزان وأهدافاً أخرى في القطاع.

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